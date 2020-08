Cor 10:10 Sfida Sardista al sindaco offeso

Si tratta di un atto senza precedenti: una vera e propria sfida indirizzata al Primo cittadino con tanto di iniziali. La questione ritornerà nelle prossime ore sul tavolo della giunta comunale (che aveva dato mandato ufficiale all'Avvocatura di procedere penalmente): Sarà adesso interessante capire come sindaco e colleghi decideranno di agire e non è escluso - considerato il precedente - che il numero delle querele lieviti considerevolmente. Il caos insomma, è servito. Commenti ALGHERO - E' sempre più bagarre nel Partito Sardo d'Azione di Alghero, dove le due anime si ritrovano sempre più distinte e distanti. Ad acuire una frattura ormai difficilmente sanabile la querela-denuncia nei confronti di una militante, Antonella Cuccureddu, già candidata a sostegno di Mario Conoci alle ultime amministrative.Così dopo la pesante stilettata pubblica del presidente nazionale Antonio Moro , che ha parlato di «decisione politicamente inopportuna, prima ancora che una sorprendente quanto dolorosa dichiarazione di ostilità» è la sfidadi numerosi militanti a far discutere. Sono in tanti in queste ore, infatti, a rilanciare sulle pagine personali il presuntooggetto di querela, riferito alla procedura di assegnazione di un impianto sportivo cittadino.Si tratta di un atto senza precedenti: una vera e propria sfida indirizzata al Primo cittadino con tanto di iniziali. La questione ritornerà nelle prossime ore sul tavolo della giunta comunale (che aveva dato mandato ufficiale all'Avvocatura di procedere penalmente): Sarà adesso interessante capire come sindaco e colleghi decideranno di agire e non è escluso - considerato il precedente - che il numero delle querele lieviti considerevolmente. Il caos insomma, è servito.