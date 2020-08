Cor 17:00 Consorzio Porto: Autofurgone alla Caritas Il presidente del Consorzio del Porto di Alghero, Giancarlo Piras, ha ufficialmente consegnato alla Caritas un autofurgone che potrà essere utilizzato per finalità sociali





quale donazione dei Soci del Consorzio del Porto, un Autofurgone. Erano presenti alla cerimonia che si è svolta sulla Banchina portuale il Sindaco di Alghero Mario Conoci, gli assessori Maria Grazia Salaris, Giovanna Caria e Marco Di Gangi, il Comandante del Porto T.V. Pierclaudio Moscogiuri e i Presidenti della Caritas di Alghero Franco Deiana e del Consorzio Giancarlo Piras. «Questa donazione vuole significare una particolare attenzione del Consorzio del porto non solo alle problematiche e gestione del Porto ma anche verso il tessuto sociale della città».