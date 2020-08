Red 18:16 Marijuana: arrestata a Orgosolo Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti le hanno trovato in casa 494,5grammi di marijuana, due bilancini, un coltello multiuso con evidenti tracce di stupefacente sulla lama, cinque fogli di carta alluminio, una bottiglia di plastica piena di liquido giallo, una siringa priva di ago sporca di liquido giallo, due cellulari spenti e tre barattoli tritaerba. L´arresto della donna è stato convalidato con la misura cautelare dell’obbligo di dimora



ORGOSOLO – Domenica, nell’ambito dei servizi intensificati dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, la Polizia di Stato ha intercettato nei pressi della Strada provinciale 22, in località Ilole, un veicolo dal quale proveniva un odore forte, presumibilmente di sostanza stupefacente. La vettura è stata quindi fermata per effettuare un controllo.



A bordo sono state identificate due persone, un uomo ed una donna, quest’ultima ha ammesso di fare uso di marijuana e, a seguito di ispezione, ne risultava trasportare 7,26grammi, una bustina contenente semi e un barattolo tritaerba, mentre l’uomo e la vettura sono risultati negativi al controllo.



Successivamente, gli agenti sono andati a casa della donna per effettuare una perquisizione dalla quale sono stati rinvenuti 494,5grammi di marijuana, due bilancini, un coltello multiuso con evidenti tracce di stupefacente sulla lama, cinque fogli di carta alluminio, una bottiglia di plastica piena di liquido giallo (che a detta della donna era fertilizzante), una siringa priva di ago sporca di liquido giallo, due cellulari spenti e tre barattoli tritaerba. L'arresto della donna è stato convalidato con la misura cautelare dell’obbligo di dimora.