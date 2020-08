Red 22:08 Festa in villa a Porto Rotondo: denunciate venti persone Numerose le segnalazioni per musica alta e rumori provenienti dalla lussuosa abitazione sono pervenute al 112 intorno alle 4 da parte di alcuni residenti. I presenti erano per la maggior parte italiani, oltre a due lituane e una romena



PORTO ROTONDO – Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e della Sezione Radiomobile del Norm del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti in una villa in località Cugnana dove si stava svolgendo una festa tra amici. Numerose le segnalazioni per musica alta e rumori provenienti dalla lussuosa abitazione sono pervenute al 112 intorno alle 4 da parte di alcuni residenti.



I militari, verificata pochi minuti dopo la veridicità, giunti sul luogo si sono trovati di fronte ad un party estivo con venti persone, musica e deejay dal vivo, tutti senza mascherina e a ballare senza alcun tipo di distanziamento, nonostante le diverse prescrizioni ed avvisi che regolamentano la presenza di più persone anche in luoghi privati. I presenti, tutti di età compresa tra i cinquantanove e i diciannove anni, per la maggior parte italiani (provenienti da Puglia, Campania, Lombardia e Sardegna), oltre a due lituane e una romena, sono stati denunciati dai militari per il reato di disturbo della quiete pubblica. Inoltre, a tutti è stata elevata anche una sanzione amministrativa per divieto di assembramento in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19.