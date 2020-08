Red 7:02 Centri estivi preclusi a bimbi disabili: Governo smentisce «Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incą ha confermato e ribadito la ratio della previsione, volta a una maggiore attenzione verso i bambini disabili», annuncia il deputato sardo del Movimento 5 stelle Mario Perantoni, tra i firmatari di un“interrogazione parlamentare sull“argomento







Nella foto: Mario Perantoni Commenti CAGLIARI - «A seguito di apposita interrogazione (presentata insieme ai colleghi Lucia Scanu, Silvana Nappi, Mara Lapia, Virginia Villani, Vita Martinciglio, Valentina D'Orso, Teresa Manzo, Dalila Nesci, Alberto Manca e Leonardo Salvatore Penna) sul rischio di un’interpretazione troppo restrittiva delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunitą organizzate di socialitą e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incą ha confermato e ribadito la ratio della previsione, volta a una maggiore attenzione verso i bambini disabili». Ad annunciarlo č il deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni.«Con la formulazione di “operatore, educatore o animatore”, infatti, le linee guida consentono al gestore di impiegare anche personale non professionale e volontari . E’ il risultato di un’intensa attivitą di collaborazione interministeriale – prosegue il presidente della Commissione Giustizia della Camera - cui hanno contribuito anche esperti e rappresentanti della societą civile che hanno evidenziato l’importanza di prevedere, in particolare, iniziative in favore di bambini e ragazzi in condizione di vulnerabilitą».«Il Governo, insomma, ha sempre tenuto ben presente la condizione di particolare fragilitą delle persone con disabilitą, adottando nella gestione dell’emergenza misure specifiche a sostegno sia delle famiglie che delle strutture di assistenza», conclude il deputato sardo pentastellato.Nella foto: Mario Perantoni