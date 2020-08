Cor 19:26 Centauro muore alle porte di Cagliari Tragedia a Cagliari, all´altezza di Giorgino: un uomo è morto in sella alla sua moto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell´incidente. Sul posto il 118 e la Polizia locale



Commenti CAGLIARI - Ancora una tragedia sulle strade dell'Isola. Nel pomeriggio odierno (domenica) all'altezza di Giorgino, proprio alle porte di Cagliari, un uomo è morto in sella alla sua moto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia locale che hanno eseguito gli accertamenti nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica del tragico sinistro.