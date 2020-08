Red 17:13 Porto Torres: doppio intervento per la Guardia costiera Nel corso del fine settimana appena trascorso, i militari turritani, in coordinamento con la Direzione marittima di Olbia, hanno eseguito due importanti attività di soccorso in mare



PORTO TORRES - Nel corso del fine settimana appena trascorso, i militari della Guardia costiera di Porto Torres, in coordinamento con la Direzione marittima di Olbia, hanno eseguito due importanti attività di soccorso in mare. La prima si è svolta nel primo pomeriggio di sabato, quando la sala operativa ha ricevuto un “May day”, tramite Porto Torres radio, da parte di un’unità da diporto francese con motore in avaria a circa 20miglia dal porto di Castelsardo con a bordo due persone che richiedevano soccorso a causa delle pessime condizioni meteo marine in corso.



Dalla ricostruzione dell’evento è emerso che le due francesi a bordo, durante la navigazione da Ajaccio all’Area marina protetta dell’Asinara, a causa di una forte raffica di vento, non riuscivano più a governare l’unità, poiché il motore era in avaria e in quanto avevano strappato la vela di prua trovandosi cosi in balie delle onde e alla deriva. Ricevuto l’allarme, la motovedetta Cp810 ha iniziato le ricerche dell’imbarcazione e, dopo circa due ore, ha individuato la barca alla deriva, recuperando subito le due donne che, pur impaurite, nel frattempo, erano riuscite ad alzare la vela centrale, permettendo in questo modo all’unità da diporto di riprendere la navigazione. Dopo quasi sette ore di navigazione, la barca a vela, sempre scortata dalla motovedetta, ha ormeggiato in sicurezza nel porto di Castelsardo.



La seconda operazione si è verificata nel tardo pomeriggio di domenica, nell’isola dell’Asinara quando, la stessa motovedetta ha recuperato e trasportato a terra nel porto di Stintino una giovane donna che, a causa di una rovinosa caduta dalla bicicletta, aveva riportato la frattura della spalla destra. Non appena ormeggiata la Cp810, la donna è stata immediatamente trasferita con un’ambulanza al Pronto Soccorso di Sassari per i successivi accertamenti clinici.