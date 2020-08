Red 20:16 Biblioteca comunale: 10mila euro per i libri Fondo emergenza imprese culturali: 10mila euro per l´acquisto di libri per la Biblioteca comunale “Rafael Sari”. Il Comune di Alghero ha pubblicato l´avviso pubblico per la manifestazioni di interesse







Viste le finalità del contributo speciale, l'Amministrazione ritiene opportuno applicare il criterio di prossimità territoriale (previsto espressamente dal Decreto ministeriale 267/2020) quale criterio esclusivo di individuazione e selezione di almeno tre librerie a cui concedere la fornitura di libri, fino a concorrenza dell’ammontare del contributo assegnato. Pubblicato oggi (lunedì) l'avviso pubblico per l'individuazione dei fornitori con codice Ateco principale 47.61 interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale.



Possono partecipare le librerie e gli editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni, in possesso dei requisiti descritti nell'avviso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Servizi al cittadino-Bandi-avvisi-graduatorie. La manifestazione di interesse va presentata utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato all'avviso e inviata esclusivamente via Pec all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it entro lunedì 7 settembre. Commenti ALGHERO - Il Comune di Alghero intende acquistare libri per la Biblioteca comunale “Rafael Sari” utilizzando la quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. L'Assessorato comunale alla Cultura ha presentato istanza al Mibact per l’accesso alle risorse a favore della propria biblioteca, ottenendo 10mila euro.Viste le finalità del contributo speciale, l'Amministrazione ritiene opportuno applicare il criterio di prossimità territoriale (previsto espressamente dal Decreto ministeriale 267/2020) quale criterio esclusivo di individuazione e selezione di almeno tre librerie a cui concedere la fornitura di libri, fino a concorrenza dell’ammontare del contributo assegnato. Pubblicato oggi (lunedì) l'avviso pubblico per l'individuazione dei fornitori con codice Ateco principale 47.61 interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale.Possono partecipare le librerie e gli editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni, in possesso dei requisiti descritti nell'avviso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Servizi al cittadino-Bandi-avvisi-graduatorie. La manifestazione di interesse va presentata utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato all'avviso e inviata esclusivamente via Pec all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it entro lunedì 7 settembre.