Red 10:03 Parole e musica a Villa Mosca Sabato sera, nel giardino di Villa Mosca, è in programma “Parole e musica. Inno alla vita”, promosso da Cultura al femminile, in collaborazione con “Ail Sassari” e “Gli scrittori della porta accanto”, e dedicato a Pierpaolo Fadda, giornalista e poeta precocemente scomparso a causa della leucemia







Presenterà la serata la studiosa di Storia delle donne e presidente di Cultura al femminile Emma Fenu. Previsti gli interventi dello scrittore e presidente di giuria del concorso Storie di mare e di orizzonti Pier Bruno Cosso, dell'assessore comunale alla Cultura Marco di Gangi, del presidente dell'Ail Sassari Marilena Rimini, del presidente dell'Universita delle Tre età di Alghero Marisa Castellini, di Ester Palitta e Raffaelina Spissu (rappresentanti del Comitato “Lottare per la vita. Segui i sogni di Pierpaolo Fadda”), della scrittrice e vincitrice della scorsa edizione del concorso per racconti Maria Lidia Petrulli.



E ancora dei cantautori Alessandro Colledanchise e Gian Mario Virdis, delle cantanti Susanna Carboni, Erica Lucchi e Tiziana Meloni, dello stilista Giovanni Cherchi, dell'attrice Valentina Sulas, e dei musicisti Daniele Barbato Boe, Raffaele Podda, Maria Cuccu e Riccardo Moni. L'ingresso è libero e lo spettacolo si svolgerà all'aperto, nel rispetto delle norme anti Covid-19.



Nella foto (di Ester Palitta): Pierpaolo Fadda Commenti ALGHERO - Sabato 5 settembre, alle 18.30, nel giardino di Villa Mosca, in Via Gramsci 17, ad Alghero, è in programma “Parole e musica. Inno alla vita”, promosso da Cultura al femminile, in collaborazione con “Ail Sassari” e “Gli scrittori della porta accanto”, e dedicato a Pierpaolo Fadda, giornalista e poeta precocemente scomparso a causa della leucemia. Nel corso dell'evento, è prevista la premiazione del vincitore del concorso per racconti “Storie di mare e di orizzonti”, indetto da Cultura al femminile.Presenterà la serata la studiosa di Storia delle donne e presidente di Cultura al femminile Emma Fenu. Previsti gli interventi dello scrittore e presidente di giuria del concorso Storie di mare e di orizzonti Pier Bruno Cosso, dell'assessore comunale alla Cultura Marco di Gangi, del presidente dell'Ail Sassari Marilena Rimini, del presidente dell'Universita delle Tre età di Alghero Marisa Castellini, di Ester Palitta e Raffaelina Spissu (rappresentanti del Comitato “Lottare per la vita. Segui i sogni di Pierpaolo Fadda”), della scrittrice e vincitrice della scorsa edizione del concorso per racconti Maria Lidia Petrulli.E ancora dei cantautori Alessandro Colledanchise e Gian Mario Virdis, delle cantanti Susanna Carboni, Erica Lucchi e Tiziana Meloni, dello stilista Giovanni Cherchi, dell'attrice Valentina Sulas, e dei musicisti Daniele Barbato Boe, Raffaele Podda, Maria Cuccu e Riccardo Moni. L'ingresso è libero e lo spettacolo si svolgerà all'aperto, nel rispetto delle norme anti Covid-19.Nella foto (di Ester Palitta): Pierpaolo Fadda