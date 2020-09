Red 16:16 «Messa in sicurezza immediata per la 130» Lo chiede il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, che ha presentato un´interrogazione puntando l´obiettivo sulla Strada statle 130 e chiedendo anche «la realizzazione di un cavalcavia per il tratto San Sperate-Decimo»







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «La presenza di incroci a raso e di rotatorie sulla Strada statale 130 ha causato, nel corso degli anni, molteplici incidenti. In particolar modo, all'interno dell'area della Città metropolitana di Cagliari, insiste una rotonda (al chilometro10, direzione San Sperate-Decimo) che non è garanzia di massima sicurezza e per la quale, da tempo, la comunità cittadina richiede interventi per l'eliminazione di tali incroci a raso e la realizzazione di un cavalcavia. Poiché, piú volte, sono stati annunciati provvedimenti per ridurre, se non eliminare, tali criticità, ma nulla, ancora oggi, è stato fatto, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture per sapere quale azioni intende intraprendere per la maggiore sicurezza della Ss130 ed in particolare sullo svincolo al chilometro10 direzione San Sperate-Decimo”, annuncia il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda