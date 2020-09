Cor 12:00 Nabilia Art, successo sul lungomare di Alghero La sua arte ispirata al grande Jackson Pollock incontra il poliedrico Tonino Alfonso. Dopo Alghero, il viaggio di Daniela Albina Pilia proseguirà nelle più importanti piazze dell'isola



Nabilia Art. Approdata nei giorni scorsi nella splendida cornice del Lungomare Dante di Alghero, l'artista di casa in Costa Smeralda ha incantato i numerosi visitatori con i suoi colori. "Nabilia Art" è da anni presente nelle varie mostre ed eventi a San Pantaleo, Olbia e Porto Cervo, con un'arte ispirata al grande Jackson Pollock, del quale ne prosegue l'evoluzione. E' grazie all'incontro artistico con il poliedrico Tonino Alfonso che i dipinti firmati "Nabilia Art" hanno trovato ospitalità in Riviera del corallo. Lei ringrazia per l'ospitalità ricevuta e i consensi positivi incassati nella due giorni di esposizione, conclusasi con la visita e le parole di apprezzamento del regista algherese Cesare Furesi, autore del film "Chi salverà le Rose". Dopo Alghero, il viaggio di "Nabilia Art" proseguirà nelle più importanti piazze dell'isola.



Commenti ALGHERO - Successo di critica e di pubblico per la mostra itinerante delle opere a firma della pittrice Daniela Albina Pilia, in arte.