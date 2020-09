A.B. 9:04 Campionato Kart Sardegna: prova ad Alghero I piloti del futuro sono pronti a sfidarsi per i punti in palio nella terza prova del Campionato regionale, che si svolgerà sabato e domenica nella “Pista del Corallo”







Altro grande motivo di orgoglio sarà la “60 mini kart” che arriverà, si presuppone, anche lei in doppia cifra nel numero di iscritti. Il duello fra il cagliaritano Cogoni e l'algherese Caria, vincitori delle ultime due gare, sarà molto combattuta; attenzione alle ottime performance che in prova stanno ottenendo Congiata, Canu, Bitti e Roijch. Non va dimenticata la lady del gruppo, Alessandra Tola, che sta migliorando notevolmente le sue prestazioni gara dopo gara. Ci sarà anche l'esordio di qualche nuovo giovane pilotam che andrà ad incrementare il numero degli iscritti di questa categoria. Nella “Junior”, sarà ancora il duello tra Basoli e Ledda a tenere banco, ma attenzione a Cavalli che, nelle ultime uscite, ha dimostrato un grande miglioramento.



La "Senior", che vede Calza leader del campionato, sarà ancora una volta una categoria molto spettacolare; Fois, Marmillata e Caria hanno migliorato di parecchio le loro ultime prestazioni fino ad arrivare ad un passo dai tempi del leader della categoria. Bitti, che ancora non ha avuto modo di provare il tracciato di Alghero, è atteso alla conferma delle ottime prestazioni ottenute finora. Le prove libere saranno sabato, dalle 9 alle 17.30, mentre la gara si svolgerà domenica, dalle 9 alle 16. La domenica sarà suddivisa nel Warm-up e sessione di qualifiche alle 9, Prefinale alle 11.30 e Finali alle 15.