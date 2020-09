Red 10:08 Chiude tra gli applausi la Stanza sonora Cala il sipario sulla rassegna musicale creata da Mauro Uselli, che ha coinvolto il pubblico algherese e vacanziero ogni domenica, nei mesi di luglio e agosto, nel cuore del centro storico di Alghero







Nella Stanza sonora si sono alternati numerosi ospiti, eccellenti rappresentanti non solo della musica e delle arti, ma dell’algheresità nel mondo. Il progetto sonoro di Uselli ha unito artisti e forme d’espressione artistica, regalando eventi live in un luogo magico, caro agli algheresi, dove è stato possibile ascoltare la musica oltre che dalla Stanza sonora, anche sui bastioni e lungo la passeggiata. Tutti gli eventi sono stati pensati dal maestro algherese per affrontare questa estate post Covid nella maniera migliore, con più consapevolezza, intimità, sguardo interiore.



Attraverso la musica classica e la sua contestualizzazione contemporanea, Alghero ha saputo rispondere a questo messaggio con il giusto approccio, con diligenza e amore. La Stanza sonora ha amplificato il messaggio di speranza facendosi portavoce di positività, di unione e condivisione. Il progetto, interamente ideato da Mauro Uselli, è stato reso possibile soprattutto grazie alla presenza di amici artisti, che hanno condiviso lo spirito del progetto e lo hanno arricchito con il loro talento. Uselli ringrazia tutti loro e il pubblico che lo «ha seguito con grande entusiasmo sino all’ultimo concerto».



