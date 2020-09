Red 14:37 Bonus idrico emergenziale: avviso pubblico ad Alghero Pubblicato l´avviso per l’attribuzione dell´agevolazione straordinaria denominata “Bonus idrico emergenziale” in favore alla cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell’applicazione delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19







E ancora, che abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (è richiesta la titolarità di un'utenza domestica residente, per almeno uno dei componenti il nucleo Isee la cui residenza corrisponda con l’indirizzo del contratto della fornitura); abbiano un indicatore Isee corrente non superiore alla soglia di 15mila euro; abbiano un indicatore Isee corrente non superiore alla soglia di 20mila euro nel caso di nuclei con almeno tre figli a carico (famiglia numerosa); siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19. Per gli utenti indiretti, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo Isee e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.



