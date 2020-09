Cor 9:19 59^ Scala Piccada, iscrizioni fino a lunedì La 59^ Alghero-Scala Piccada attende i protagonisti del tricolore. Convenzioni per i trasporti navali riservate a coloro che raggiungono l’isola in occasione della gara. Iscrizioni aperte fino lunedì 7 settembre alla gara organizzata dall’Automobile Club Sassari che dal 11 al 13 settembre sarà 4° round del Campionato Italiano Velocità Montagna e del TIVM nord e sud







Nella settimana che precede l’evento sportivo algherese, che solo tre settimane più tardi ospiterà anche la prova italiana del Campionato del Mondo Rally, sarà presentato ufficialmente nella settimana precedente l’accensione dei motori ed a rivelarne i particolari con l’AC Sassari ci saranno tutti i maggiori partner, delle Amministrazioni locali e di quella Regionale come l’Assessorato allo Sport.



«In Sardegna vigono le medesime norme sanitarie in vigore nel resto del paese - afferma Giulio Pes Di San Vittorio, Presidente AC Sassari - nulla osta agli arrivi ed alle partenze dalla nostra regione. Naturalmente è fondamentale, come lo è ovunque, il senso di auto responsabilità nel rispetto delle regole. La Alghero - Scala Piccada conta su massicci dispositivi di sicurezza sanitari e sportivi, che fanno riferimento su solide e preparate figure professionali, garanzia di un sereno svolgimento dell’evento in tutte le sue prospettive, prima certamente quella agonistica di alto profilo». Commenti ALGHERO - E’ Possibile iscriversi fino a lunedì 7 settembre alla 59^ Alghero - Scala Piccada. La competizione organizzata dall’Automobile Club Sassari che dall’11 al 13 settembre sarà 4° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà doppia validità per le serie cadette, Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. Tutto è pronto nella città sarda per accogliere i migliori protagonisti delle salite per un evento a cui si prepara l’intera isola con diverse iniziative collaterali che daranno occasione di conoscere storia e tradizioni dell’Isola dei Quattro Mori, dove vigono le medesime precise prescrizioni in vigore nel resto d’Italia.Nella settimana che precede l’evento sportivo algherese, che solo tre settimane più tardi ospiterà anche la prova italiana del Campionato del Mondo Rally, sarà presentato ufficialmente nella settimana precedente l’accensione dei motori ed a rivelarne i particolari con l’AC Sassari ci saranno tutti i maggiori partner, delle Amministrazioni locali e di quella Regionale come l’Assessorato allo Sport.«In Sardegna vigono le medesime norme sanitarie in vigore nel resto del paese - afferma Giulio Pes Di San Vittorio, Presidente AC Sassari - nulla osta agli arrivi ed alle partenze dalla nostra regione. Naturalmente è fondamentale, come lo è ovunque, il senso di auto responsabilità nel rispetto delle regole. La Alghero - Scala Piccada conta su massicci dispositivi di sicurezza sanitari e sportivi, che fanno riferimento su solide e preparate figure professionali, garanzia di un sereno svolgimento dell’evento in tutte le sue prospettive, prima certamente quella agonistica di alto profilo».