Red 16:13 Dai domiciliari al carcere: 31enne in manette Gli agenti della Divisione Anticrimine, con i colleghi della Sezione Volanti della Questura di Sassari, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, disposta dai giudici della Corte D’Appello-Sezione Distaccata di Sassari, su richiesta del procuratore generale della Repubblica di Sassari, nei confronti di un sassarese



SASSARI - Gli agenti della Divisione Anticrimine, con i colleghi della Sezione Volanti della Questura di Sassari, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, disposta dai giudici della Corte D’Appello-Sezione Distaccata di Sassari, su richiesta del procuratore generale della Repubblica di Sassari, nei confronti di 31enne sassarese. Il giovane, già noto alle Forze dell’ordine, negli ultimi mesi è stato protagonista di diverse vicende giudiziarie, a seguito delle quali è stato tratto in arresto più volte come responsabile di alcuni furti aggravati ai danni di esercizi commerciali in città.



Era stato inizialmente ammesso al regime degli arresti domiciliari e, in seguito, all’obbligo di dimora nel territorio comunale di Sassari, violando svariate volte le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Alcuni giorni fa, il 31enne è stato sorpreso dagli agenti del Posto di Polizia di Frontiera aerea nell’aeroporto di Reggio Calabria, in compagnia di alcun pregiudicati sassaresi, città nella quale si trovava da alcuni giorni, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto verso la Lombardia. Per questo ultimo episodio, è stata inoltrata alla Procura della Repubblica una nuova informativa per evasione.