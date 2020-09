Red 22:13 Sassari: arrestato senegalese Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Sassari hanno tratto in arresto un senegalese che, dopo gli accertamenti del caso, è risultato colpito da un provvedimento di cattura e pertanto è stato condotto nella Casa circondariale di Bancali



SASSARI – Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale hanno tratto in arresto un extracomunitario che, dopo gli accertamenti del caso, è risultato colpito da un provvedimento di cattura e pertanto è stato condotto nella Casa circondariale di Bancali. Inoltre, nell’ambito di specifiche verifiche sul trasporto di sostanze alimentari, è stata controllata un’autovettura che trasportava prodotti di panetteria, constatando la completa irregolarità del trasporto, sia per le condizioni del vano di carico che, in spregio ad ogni norma igienico sanitaria, era adagiato direttamente nel fondo del portabagagli, a contatto con terra, ragnatele e contenitori, sia che per il veicolo non idoneo alla circolazione.



I controlli, effettuati nel panificio, con la collaborazione del personale dell’Ats-Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, hanno accertato che anche nei locali di lavorazione e di vendita non venivano rispettate le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza previste nei luoghi di lavoro. Pertanto, si è proceduto all’immediata sospensione dell’attività di panificazione, nella circostanza sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare di 1.103euro.



Inoltre i poliziotti della Polizia Stradale di Sassari e dei distaccamenti di Olbia e Tempio Pausania hanno effettuato numerosi controlli per la prevenzione degli incidenti stradali e la promozione di comportamenti di guida, nel rispetto del Codice della strada. Ad agosto, le pattuglie impegnate nella vigilanza stradale sul territorio provinciale hanno conseguito i seguenti risultati: 2920 veicoli controllati, 3600 persone identificate, sessanta denunce per guida in stato d’ebbrezza, 222 patenti ritirate per eccesso di velocità, cinquantaquattro contestazioni per mancata copertura assicurativa e sono state contestate venti sanzioni per guida senza patente.