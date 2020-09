Cor 12:02 Commissioni: il calendario della Regione La commissione Bilancio, presieduta da Valerio de Giorgi (Misto) riprenderà i suoi lavori martedì 8 settembre. Il giorno successivo (mercoledì 9) alle 10.30 sarà la volta della commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az)







A seguire, si parlerà di turismo, con le ipotesi di modifica della legge regionale n.16 del 2017. Saranno sentiti i rappresentanti di Unioncamere Sardegna ed altri esperti del settore. Sempre nel pomeriggio ma alle 16.00, infine, riunione della commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza italia), per una verifica dello stato di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture. Commenti CAGLIARI - La commissione Bilancio, presieduta da Valerio de Giorgi (Misto) riprenderà i suoi lavori domani (martedì 8 settembre) alle 15.30. All’ordine del giorno i pareri finanziari su tre Testi unici: Riforma dell’assetto territoriale della Regione, energia e manifestazioni turistiche. Il giorno successivo (mercoledì 9) alle 10.30 sarà la volta della commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az).L’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis illustrerà le valutazioni della Giunta sulle Proposte di legge 98 e 102 in materia di disciplina della caccia. La commissione si occuperà poi dei Testi unici riguardanti l’energia e le manifestazioni turistiche (se pervenuti dalla commissione Bilancio) e della Proposta di legge sulle comunità energetiche.La seduta proseguirà nel pomeriggio alle 15.00 con l’audizione del Comitato di operatori agricoli di Ortacesus-Trexenta sul mancato inserimento di quel territorio all’interno delle aree soggette a vincoli naturali.A seguire, si parlerà di turismo, con le ipotesi di modifica della legge regionale n.16 del 2017. Saranno sentiti i rappresentanti di Unioncamere Sardegna ed altri esperti del settore. Sempre nel pomeriggio ma alle 16.00, infine, riunione della commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza italia), per una verifica dello stato di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture.