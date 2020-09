Red 16:28 Arrexinis: alla scoperta di Quartucciu Dal venerdì al 17 ottobre, musica, incontri e altri eventi, tra cultura e archeologia, alla Necropoli di Pill´e Matta, la Tomba dei Giganti di Is Concias e la DomusArt







QUARTUCCIU - Musica, archeologia e altro ancora si incrociano e si intrecciano in "Arrexinis", il programma di iniziative culturali e di spettacolo promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Quartucciu e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna per l'organizzazione della cooperativa "Forma e poesia nel jazz", che si snoderà da venerdì 11 settembre a sabato 17 ottobre. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico, culturale e archeologico della cittadina dell'Area metropolitana di Cagliari e del suo territorio, in particolare la Necropoli di Pill'e Matta e la Tomba dei Giganti in località Is Concias, ai piedi del parco dei Sette fratelli, tra le meglio conservate del sud Sardegna.In programma concerti di jazz, musica etnica e classica con artisti di primo piano nel panorama isolano, escursioni, conferenze e altri eventi. Tra i protagonisti, il pianista Luca Mannutza, la cantante Elena Ledda, il Duo perfetto, l'attrice Rita Atzeri, l'archeologa Patrizia Zuncheddu e lo studioso di scrittura arcaica sarda Gigi Sanna.Il primo appuntamento è in programma venerdì sera, nell'area della Necropoli punico-romana di Pill'e Matta, nella zona industriale di Quartucciu: il compito di inaugurare Arrexinis spetta a uno dei jazzisti sardi più apprezzati nel panorama nazionale, Luca Mannutza. Classe 1968, il pianista cagliaritano sarà in concerto, a partire dalle 20.30, in trio con Stefano Senni al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria.Nella foto: la Tomba dei giganti di Is Concias