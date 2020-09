Red 12:22 Tagli alle indennità: 94mila euro per Porto Torres Giochi inclusivi nei parchi e accessibilità nelle spiagge con i tagli alle indennità della Giunta e dei consiglieri di Maggioranza. Con i risparmi di 94.077euro verranno acquistati e installati giochi, panchine, sedie e passerelle per il mare







«Cinque anni fa, avevamo preso un chiaro impegno con i cittadini e lo stiamo mantenendo. Con i tagli delle nostre indennità accumulati durante il mandato (il 20percento degli emolumenti del sindaco, il 15percento degli assessori e il 10percento dei consiglieri del Movimento 5 stelle), lasceremo alla cittadinanza un progetto concreto e un segno tangibile di attenzione alle famiglie e alle persone con più difficoltà», sottolinea il sindaco Sean Wheeler. I fondi saranno assegnati alla Multiservizi, la società in house del Comune, che dovrà comprare le attrezzature, installarle e custodirle.



«Per la prima volta, saranno acquistati anche dei giochi per i bambini disabili, equamente distribuiti tra il Parco San Gavino e il Parco Belvedere di Via Balai. Tra questi – aggiunge l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – c’è, ad esempio, l’altalena inclusiva per bimbi in carrozzina. In tutto acquisteremo ventiquattro giochi, undici panchine, piastre ecosoft antitrauma che saranno installate nei pressi delle giostrine, altalene, un cestone-nido e sedili in sostituzione di quelli mancanti. Il progetto va a completare tutte le attività di miglioramento dei parchi urbani che abbiamo svolto in questi mesi con gli addetti del progetto Lavoras coordinati dal nostro Settore Manutenzioni». Nell’elenco degli acquisti anche alcuni strumenti per potenziare l'accessibilità alle spiagge. «Compreremo circa 60metri di passerelle srotolabili e due sedie speciali per l'ingresso in acqua delle persone con difficoltà motorie. Saranno dati in custodia alla società Multiservizi – conclude Derudas – e potranno essere utilizzati sul litorale di Porto Torres in base alle necessità di cittadini e turisti».



