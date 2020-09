A.B. 23:16 Tennis: l´Atp sbarca in Sardegna I campi in terra battuta del Forte Village resort di Santa Margherita di Pula si preparano a ospitare, da lunedì 12 a domenica 18 ottobre, uno degli appuntamenti di tennis tra i più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, il Forte Village Sardegna open, in programma subito dopo il Roland Garros e che rientra nel circuito degli Atp 250







Un evento straordinario, senza precedenti nell'Isola, che vedrà la partecipazione di alcuni dei giocatori più forti al mondo. In un periodo caratterizzato dal rinvio e dalla cancellazione della maggior parte degli eventi sportivi più importanti nel mondo, la decisione di organizzare questa tappa del circuito Atp è stata resa possibile grazie all'unicità del "Covid protection protocol" che il Forte Village ha applicato fin dall'inizio della stagione estiva 2020, con l'obiettivo di creare nel resort un ambiente protetto e garantire a tutti gli ospiti e ai suoi dipendenti la massima serenità. La stessa che consentirà anche agli atleti di giocare proseguendo la scalata della classifica mondiale in assoluta sicurezza.