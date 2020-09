Red 8:21 Teatro Parodi: lavori conclusi Il Comune di Porto Torres ha effettuato la bonifica dei canali di aerazione e la pulizia, per importi pari a quasi 100mila euro. Incontro con le associazioni assegnatarie della gestione







«Le attività di pulizia, manutenzione e bonifica sono state particolarmente onerose – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – ma abbiamo recuperato le somme per l'intervento, investendo quasi 100mila euro per restituire alla città uno dei principali luoghi della cultura. Tutto l’impianto di aerazione è stato ispezionato e poi si è proceduto alla pulizia mediante spazzole robotizzate e aspiratori delle condotte». Anche le bocchette di aerazione presenti in platea sono state smontate e sanificate, così come buona parte delle poltroncine. L'azienda esecutrice dei lavori ha poi provveduto alla pulizia delle macchine di trattamento aria, sostituendo dove necessario anche i filtri.



«Il teatro comunale “Andrea Parodi” è nuovamente una struttura funzionale. L’investimento di risorse è stato ingente per il nostro bilancio – aggiunge l’assessore comunale al Patrimonio Marcello Zirulia – ma era un dovere restituire il teatro alla città. Questa mattina, abbiamo incontrato i rappresentanti dell’Ats Olimpia, il raggruppamento di associazioni di Porto Torres che si è candidato a gestire la struttura rispondendo alla manifestazione d’interesse che abbiamo pubblicato lo scorso anno. Ci siamo confrontati su diverse questioni tecniche, perché il settore dello spettacolo è stato tra i più colpiti dalle misure anti Covid. Con le regole di accesso la capienza, almeno per tutta la prossima stagione, sarà ridotta di due terzi. Un nuovo confronto con la parte tecnica del Comune sarà fissato nei prossimi giorni per definire l'assegnazione della gestione: auspichiamo che vada a buon fine e che il teatro, dopo diversi decenni, ritorni ad essere uno strumento in mano alle associazioni di Porto Torres».



