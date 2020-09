Red 20:03 Furti d´auto: Carabinieri sgominano banda Questa mattina, i militari del Comando provinciale hanno dato esecuzione alle misure cautelari personali e reali emesse nell’ambito del procedimento penale della Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro, a carico di un’associazione a delinquere finalizzata al furto di automezzi, alla loro ricettazione, al riciclaggio e alle frodi in danno di assicurazioni



NUORO – Questa mattina (venerdì), i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno dato esecuzione alle misure cautelari personali e reali emesse nell’ambito del procedimento penale della Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro, a carico di un’associazione a delinquere finalizzata al furto di automezzi, alla loro ricettazione, al riciclaggio e alle frodi in danno di assicurazioni. L’indagine, condotta da circa due anni è stata avviata nell’estate 2018, ha fatto emergere un fluente traffico di automezzi rubati, molti dei quali provenienti da ditte di autonoleggio che venivano riciclati e utilizzati anche per truffe assicurative. Oltre cento militari del Comando Provinciale, con l’ausilio dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e del Decimo Elinucleo di Olbia hanno eseguito le misure cautelari e reali a carico degli indagati, risultati essere oltre cinquanta.