Carabinieri: ecco i nuovi ufficiali nel Comando provinciale

SASSARI - Questa mattina (sabato), negli uffici del Comando in Via Rockefeller, il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, colonnello Dionisio De Masi, ha presentato i nuovi ufficiali trasferiti in provincia, al comando di alcuni dei reparti alle sue dipendenze. Sono il tenente colonnello Diego Polio e i capitani Giuseppe Scotto di Tella e Renato Lanzolla.



Il tenente colonnello Polio, 43enne genovese, è il nuovo comandante del Reparto Operativo. Arriva dal Nucleo Investigativo di Bologna, che ha comandato per quattro anni. Prima, ha comandato le Compagnie di Canicattì e di Cesena; il Nucleo Operativo e Radiomobile di Gela e una Compagnia della Scuola allievi Carabinieri di Fossano. Laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna all’Università di Tor Vergata, ha frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma.



Il capitano Scotto di Tella, 31enne di Grottaminarda, è il nuovo comandante della Compagnia di Tempio Pausania. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma. E' stato al comando del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero (e la Compagnia per alcuni mesi), il Norm della Compagnia di Agrigento ed è stato comandante/insegnante alla Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria.



Il capitano Lanzolla, 29enne di Taranto, è il nuovo comandante della Compagnia di Bonorva. Laureato in Giurisprudenza, ha frequentato la Scuola militare “Nunziatella” a Napoli dal 2007 al 2010 al termine della quale è stato ammesso all’ Accademia militare di Modena. Ha proseguito il corso di studi nella Scuola Uufficiali Carabinieri a Roma. E' stato comandante di plotone della Compagnia di Intervento operativo del Decimo Reggimento Campania, del Norm della Compagnia Carabinieri di Tropea e della Compagnia operativa del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia.



Nella foto: un momento della presentazione