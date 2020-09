Red 15:18 Il muto di Gallura: casting in Sardegna Per il nuovo film del regista Matteo Fresi, la Fandango cerca attori residenti nell´Isola e che sappiano parlare il gallurese. La scadenza per le candidature è venerdì







OLBIA – Cinema e Sardegna di nuovo insieme. Una nuova produzione verrà girata nell'Isola, come nell'isola saranno scelti alcuni attori. Tocca a "Il muto di Gallura", nuovo film del regista Matteo Fresi che verrà girato in Sardegna tra sabato 24 ottobre e sabato 28 novembre.

La casa di produzione "Fandango" cerca attori (anche amatoriali) residenti nell'Isola e che sappiano parlare il gallurese. Vengono cercati bambini e bambine dagli otto ai tredici anni; donne e uomini 40enni; donne e uomini di età compresa tra i sessanta e i settantaquattro anni; ragazze dai diciotto ai venticinque anni; donna di età compresa tra i settanta e gli ottant'anni.

Per le candidature, bisogna inviare una e-mail all'indirizzo web ragalluracast@gmail.com con una foto in primo piano, una a figura intera; un piccolo video di presentazione in sardo della durata massima di un 1'30" (anche con il cellulare). Nel corpo della mail, vanno scritti nome, cognome, età e numero di telefono. La scadenza per le candidature è venerdì 18 settembre. Non saranno valutate le candidature senza presentazione.