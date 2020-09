Red 17:05 Aggredisce la compagna: sassarese in manette Ieri notte, gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato un 45enne sassarese per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravat



SASSARI - La Polizia ha arrestato un 45enne sassarese per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ieri notte (martedì), gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in Via La Marmora, su segnalazione di un'ungherese cha aveva segnalato un tentativo di aggressione da parte del proprio compagno.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo in palese stato di ebbrezza alcolica che, alla loro vista, è andato in escandescenza scagliandoglisi contro, sferrando calci e pugni, nonostante si cercasse in ogni modo di farlo desistere dall’intento.



Gli agenti, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sulla volante per accompagnarlo in Questura ma, durante il tragitto, il 45enne ha continuato a dimenarsi, danneggiando con forti calci la vettura di servizio. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo la convalida del provvedimento, è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel territorio comunale di Sassari.