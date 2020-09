Red 22:06 Barca a vela nell´Amp dell´Asinara: comandante denunciato Ieri mattina, un’operazione di polizia marittima a tutela dell’ambiente marino è stata portata a termine dal personale della Guardia costiera di Porto Torres, che ha portato alla denuncia, a piede libero, di uno svizzero a bordo di un’unità da diporto a vela di circa 14metri all’ancora nello specchio acqueo compreso tra Punta Barbarossa e l’approdo dei “Fornelli”



PORTO TORRES – Ieri mattina (martedì), un’operazione di polizia marittima a tutela dell’ambiente marino è stata portata a termine dal personale della Guardia costiera di Porto Torres, che ha portato alla denuncia, a piede libero, di uno svizzero a bordo (con altre tre persone) di un’unità da diporto a vela di circa 14metri all’ancora nello specchio acqueo compreso tra Punta Barbarossa e l’approdo dei “Fornelli”, in zona “C” dell’Area marina protetta dell’isola dell’Asinara. La motovedetta Cp560 della locale Guardia costiera ha intercettato la barca (battente bandiera della Malesia), che aveva dato fondo all’ancora nella zona di riserva “parziale” dell’Amp, particolarmente protetta per la presenza di un delicato ecosistema marino dove, secondo quanto previsto dalla legge, che ha istituito l’Area, è assolutamente vietata non solo la navigazione, ma anche l’ancoraggio.



Non appena intercettata dai militari, l’unità è stata scortata nel vicino porto di Stintino per gli ulteriori accertamenti documentali e gli atti di Polizia giudiziaria. Al termine dell’attività di controllo, il comandante è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari per aver violato i rigorosi divieti di navigazione e ancoraggio nel sito marino protetto.