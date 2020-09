Red 10:14 Il Gatto dagli stivali al Quarter Lunedì sera, a Compagnia Teatro d’Inverno porterà in scena lo spettacolo presentato nell’ambito del “Saint Miquel 2020”, manifestazione programmata dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero per i festeggiamenti del Patrono della città







Qui, è il figlio minore di un mugnaio a fare i conti con la povertà: alla morte del padre, riceve come unica eredità un gatto. Ecco perchè l’animale, quasi come una buona fata madrina, si rivelerà la soluzione a tutti i problemi del suo giovane padrone. Il felino, che scopriamo essere parlante, munito di un sacco e di un vecchio paio di stivali, saprà congegnare una serie di astuti piani affinchè il Re di quelle terre creda il suo spiantato padrone, il ricco Marchese di Carabas. E mentre della trama originale questo allestimento conserva la sequenza degli eventi narrativi, incluso l’incontro con l’immancabile Orco tiranno e trasformista, si è scelto di non contemplare la figura della principessa-premio. Infatti, il Re infatti non ha figlie da maritare, e la versione proposta rinuncia volentieri al matrimonio imposto dalla volontà paterna.



In ottemperanza alle misure sanitarie di sicurezza e di distanziamento obbligatori per gli spettacoli dal vivo, gli spettatori sono invitati a usufruire del servizio di prevendita, che sarà disponibile, senza costi aggiuntivi, nel botteghino del Civico Teatro di Alghero, sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, oppure lunedì 21, a Lo Quarter, dalle 16. Il costo del biglietto è di 10euro per gli adulti, 5 per la fascia tra i sette e i dodici anni, mentre l'ingresso è libero per i bambini entro i sei anni d'età. Per ulteriori informazioni, per la prenotazione e l'assegnazione dei posti, si può contattare il Teatro d’Inverno, telefonando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 388/5721808.



(Foto di Aaron Gonzalez) Commenti ALGHERO - Lunedì 21 settembre, alle 18, a Lo Quarter, ad Alghero, la Compagnia Teatro d’Inverno porterà in scena “Il gatto dagli stivali”. Lo spettacolo è presentato nell’ambito del “Saint Miquel 2020”, manifestazione programmata dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero per i festeggiamenti del Patrono della città. L’allestimento, che attinge a piene mani dalla favola della versione più nota di Charles Perrault, è una commedia per tutta la famiglia, diretta da Giuseppe Ligios (che ne anche interprete), con Gianfranco Corona e Giuseppe Caragliu. “Le Chat bott”, questo il titolo originale, altro non è che una versione al maschile di Cenerentola.Qui, è il figlio minore di un mugnaio a fare i conti con la povertà: alla morte del padre, riceve come unica eredità un gatto. Ecco perchè l’animale, quasi come una buona fata madrina, si rivelerà la soluzione a tutti i problemi del suo giovane padrone. Il felino, che scopriamo essere parlante, munito di un sacco e di un vecchio paio di stivali, saprà congegnare una serie di astuti piani affinchè il Re di quelle terre creda il suo spiantato padrone, il ricco Marchese di Carabas. E mentre della trama originale questo allestimento conserva la sequenza degli eventi narrativi, incluso l’incontro con l’immancabile Orco tiranno e trasformista, si è scelto di non contemplare la figura della principessa-premio. Infatti, il Re infatti non ha figlie da maritare, e la versione proposta rinuncia volentieri al matrimonio imposto dalla volontà paterna.In ottemperanza alle misure sanitarie di sicurezza e di distanziamento obbligatori per gli spettacoli dal vivo, gli spettatori sono invitati a usufruire del servizio di prevendita, che sarà disponibile, senza costi aggiuntivi, nel botteghino del Civico Teatro di Alghero, sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, oppure lunedì 21, a Lo Quarter, dalle 16. Il costo del biglietto è di 10euro per gli adulti, 5 per la fascia tra i sette e i dodici anni, mentre l'ingresso è libero per i bambini entro i sei anni d'età. Per ulteriori informazioni, per la prenotazione e l'assegnazione dei posti, si può contattare il Teatro d’Inverno, telefonando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 388/5721808.(Foto di Aaron Gonzalez)