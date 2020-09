Cor 9:48 Margine Rosso, Caretta caretta in difficoltà Provvidenziale l´intervento della Sala Operativa del Corpo Forestale Salvato in località Margine Rosso, Quartu Sant’Elena, un esemplare di una tartaruga marina della specie Caretta caretta







L’animale sarà ricoverato in una struttura specializzata. L’esemplare appartiene alla specie Caretta caretta, tartaruga marina presente nel mare Mediterraneo e nelle coste della Sardegna, nelle cui spiagge da alcuni anni sono state registrate anche deposizioni di uova. La presenza dell’animale è un elemento di rilievo a testimonianza della biodiversità marina, anche nella costa di Quartu sant’Elena.



