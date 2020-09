Red 20:04 Lavori idrici: interruzioni al traffico alla Pietraia La prossima settimana, continueranno i lavori di sostituzione di saracinesche poste nei pozzetti di confluenza delle tubature nel popoloso quartiere algherese. Di conseguenza, sarà necessario modificare il flusso del traffico veicolare







Il primo intervento è previsto per lunedì 21 e martedì 22 settembre, in Via delle Baleari-angolo Via Sardegna e in Via Malta-angolo Via Sardegna. Sarà interrotto il traffico nelle vie Oristano (nel tratto compreso tra Via Don Minzoni e Viale Europa) e Sardegna (nel tratto tra Via Castelsardo e Via Carbonia). In Via delle Baleari, il traffico sarà interrotto nel segmento tra Via Don Minzoni e Viale Europa. In Via Sardegna, l'interruzione è prevista tra le vie Creta e Malta.



Il secondo intervento è in programma per giovedì 24 e venerdì 25 in Via Corsica-angolo Via Sardegna. il traffico sarà sospeso tra Via Don Minzoni e Viale Europa, e in Via Sardegna (tra le vie Malta e Liguria). I lavori si svolgeranno dalle 8.30 alle 17 e, qualora dovessero terminare in anticipo sui tempi previsti, sarà cura di Abbanoa procedere alla riapertura al traffico veicolare. Commenti ALGHERO - Ancora un intervento programmato da Abbanoa sulla rete idrica nel quartiere della Pietraia, ad Alghero. La prossima settimana, continueranno i lavori di sostituzione di saracinesche poste nei pozzetti di confluenza delle tubature. Di conseguenza, sarà necessario modificare il flusso del traffico veicolare.Il primo intervento è previsto per lunedì 21 e martedì 22 settembre, in Via delle Baleari-angolo Via Sardegna e in Via Malta-angolo Via Sardegna. Sarà interrotto il traffico nelle vie Oristano (nel tratto compreso tra Via Don Minzoni e Viale Europa) e Sardegna (nel tratto tra Via Castelsardo e Via Carbonia). In Via delle Baleari, il traffico sarà interrotto nel segmento tra Via Don Minzoni e Viale Europa. In Via Sardegna, l'interruzione è prevista tra le vie Creta e Malta.Il secondo intervento è in programma per giovedì 24 e venerdì 25 in Via Corsica-angolo Via Sardegna. il traffico sarà sospeso tra Via Don Minzoni e Viale Europa, e in Via Sardegna (tra le vie Malta e Liguria). I lavori si svolgeranno dalle 8.30 alle 17 e, qualora dovessero terminare in anticipo sui tempi previsti, sarà cura di Abbanoa procedere alla riapertura al traffico veicolare.