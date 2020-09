Red 9:11 Giornate europee patrimonio: Sassari presenta Monte d´Accoddi Il Comune, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce all’iniziativa con l’evento “Imparare guardando verso il basso...”, in programma sabato pomeriggio, nell’area archeologica







Gli appuntamenti delle Gep 2020 saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, sul sito europeo degli European heritage days e sui canali istituzionali dei singoli istituti. E' possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EhDays. Gli hashtag ufficiali sono: #Gep2020 e #EuropeanHeritageDays. La partecipazione, per massimo venti persone, è gratuita. E' necessaria la prenotazione ed è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione anti-Covid (mascherina). Per ulteriori informazionie prenotazioni, è possibile contattare l’ufficio informazioni turistiche InfoSassari, telefonando al numero 079/2008072 o inviando una e-mail all'indirizzo web infosassari@comune.sassari.it. Commenti SASSARI - Anche quest’anno, a fine settembre, si celebrano in Italia le Giornate europee del patrimonio (European heritage days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura. Il Comune di Sassari, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce all’iniziativa con l’evento “Imparare guardando verso il basso...”, in programma sabato 26 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, nell’area archeologica di Monte d’Accoddi.L’iniziativa, ispirata al tema delle Gep 2020 “Imparare per la vita”, prevede una visita guidata di carattere didattico, attraverso la quale i ragazzi insieme alle loro famiglie potranno verificare sul campo quante e quali informazioni derivino dall'osservazione dello strato di terreno superficiale di un sito archeologico. Nell'area dell'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, la presenza di numerosissimi frammenti di resti di pasto rituale, in particolare di gusci di molluschi e di reperti di varia tipologia, potranno raccontare non solo le attività legate al culto, ma in generale la vita quotidiana tra il Quarto e il Tero millennio a.C., in un contesto archeologico di straordinario interesse per la sua unicità.Gli appuntamenti delle Gep 2020 saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, sul sito europeo degli European heritage days e sui canali istituzionali dei singoli istituti. E' possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EhDays. Gli hashtag ufficiali sono: #Gep2020 e #EuropeanHeritageDays. La partecipazione, per massimo venti persone, è gratuita. E' necessaria la prenotazione ed è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione anti-Covid (mascherina). Per ulteriori informazionie prenotazioni, è possibile contattare l’ufficio informazioni turistiche InfoSassari, telefonando al numero 079/2008072 o inviando una e-mail all'indirizzo web infosassari@comune.sassari.it.