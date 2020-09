Antonio Burruni 8:23 Serie D: il Tc Alghero cala il tris Il sodalizio algherese schiererà tre squadre nel campionato che scatta domenica. Algheresi in lizza nel girone 1 della D1 femminile, nel girone 2 della D3 maschile e nel girone 5 della D4 maschile







La 3.2 Arianna Alias, le 3.3 Barbara Galletto e Chiara Razzuoli, la 3.4 Anastasia Ogno, le 3.5 Claudia Bardino e Marta Cau, la 4.2 Angelia Ara e la 4.5 Martina Ingrao fanno parte della squadra femminile, che inizierà la sua corsa dai campi in green set del Tc Porto Torres. In lizza anche Ct Macomer, Ntc Margine Rosso, Tc Cagliari A, Tc Carbonia e Tc Dolia.



Il 3.1 Alessandro Concu, il 3.3 Davide Scanu, il 3.4 Nicolò Serra, il 3.5 Alessandro Ivaldi e il 4.3 Benedetto Niolu compongono la squadra di D3 che esordirà a domicilio contro lo Junior Stintino A. Sfide in programma anche contro Ct Castelsardo A, Tc Arzachena B, Tc Bosa A e Tc Porto Torres.



Il 3.3 Francesco Sini, il 3.4 Giorgio Alias, i 3.5 Niccolò Carta, Federico Delogu ed Enrico Meloni, il 4.2 Cristian Settimi scenderanno in campo in D4 ospitando a Maria Pia contro il Tc Ozieri B. Nel girone anche Cus Sassari B, Junior Stintino B, Tc Ittiri B e Tc Ploaghe A. Commenti ALGHERO – Domenica 20 settembre inizia il campionato regionale di serie D di tennis a squadre maschile e femminile. Il Tc Alghero schiererà tre squadre nel campionato che scatta domenica. Algheresi in lizza nel girone 1 della D1 femminile, nel girone 2 della D3 maschile e nel girone 5 della D4 maschile.La 3.2 Arianna Alias, le 3.3 Barbara Galletto e Chiara Razzuoli, la 3.4 Anastasia Ogno, le 3.5 Claudia Bardino e Marta Cau, la 4.2 Angelia Ara e la 4.5 Martina Ingrao fanno parte della squadra femminile, che inizierà la sua corsa dai campi in green set del Tc Porto Torres. In lizza anche Ct Macomer, Ntc Margine Rosso, Tc Cagliari A, Tc Carbonia e Tc Dolia.Il 3.1 Alessandro Concu, il 3.3 Davide Scanu, il 3.4 Nicolò Serra, il 3.5 Alessandro Ivaldi e il 4.3 Benedetto Niolu compongono la squadra di D3 che esordirà a domicilio contro lo Junior Stintino A. Sfide in programma anche contro Ct Castelsardo A, Tc Arzachena B, Tc Bosa A e Tc Porto Torres.Il 3.3 Francesco Sini, il 3.4 Giorgio Alias, i 3.5 Niccolò Carta, Federico Delogu ed Enrico Meloni, il 4.2 Cristian Settimi scenderanno in campo in D4 ospitando a Maria Pia contro il Tc Ozieri B. Nel girone anche Cus Sassari B, Junior Stintino B, Tc Ittiri B e Tc Ploaghe A.