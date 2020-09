Red 21:33 «Regione assente sulla scuola» «Denunciamo l’inerzia della Regione sulla scuola, settore fondamentale della società sarda, che rischia di ripartire fra qualche giorno in una gravissima situazione di incertezza per ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico», ha dichiarato il consigliere comunale progressista Laura Caddeo, illustrando una mozione urgente sottoscritta da tutti i gruppi di Opposizione







CAGLIARI - «Denunciamo l'inerzia della Regione sulla scuola, settore fondamentale della società sarda, che rischia di ripartire fra qualche giorno in una gravissima situazione di incertezza per ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico». Lo ha dichiarato Laura Caddeo, consigliere regionale dei Progressisti, illustrando una mozione urgente sottoscritta da tutti i gruppi di Opposizione. «Non è vero - ha sottolineato Caddeo - che la Regione non ha competenze perché, su materie come edilizia, trasporti, sicurezza sanitaria e infrastrutture tecnologiche, poteva agire per tempo (come avevamo chiesto) ma non lo ha fatto. Infine, è stata completamente trascurata la necessaria riprogrammazione delle attività extrascolastiche, sportive e non solo, per evitare ulteriori contraccolpi negativi della pandemia sulle famiglie e in particolare sulle donne».«Quello della scuola oggi è sicuramente il tema più sentito dai cittadini sardi - ha esordito il consigliere del Partito democratico Piero Comandini - eppure è agli ultimi posti nell'agenda politica del governo regionale. Chiediamo perciò, che la situazione della scuola sarda arrivi al più presto all'attenzione del Consiglio e che, soprattutto, la Giunta abbandoni l'approccio "politico" al problema e la strada della propagandistica contrapposizione con lo Stato. Non ci limitiamo alla denuncia, ma vogliamo un confronto aperto nel quale poter offrire alle Istituzioni il nostro contributo di idee e di esperienza». Il consigliere Dem ha comunicato «che il dato dello screening anti-Covid del personale scolastico regionale è di appena il 5percento, il più basso d'Italia. Dato preoccupante, dovuto alla mancanza di direttive alla rete dei medici di base ed alla Asl».Per il Movimento 5 stelle, il consigliere Alessandro Solinas ha messo l'accento «sull'importanza dell'apertura della scuole in condizioni di sicurezza, anche con l'apporto di soggetti nuovi se necessario, come il medico scolastico, oggetto di una recente proposta del movimento. Non dobbiamo dimenticare che, per certi aspetti, i ragazzi sardi sono stati i più colpiti dal lockdown e dobbiamo pensare a loro con assoluta priorità».Secondo il consigliere di Leu Eugenio Lai, sulla scuola si assiste «ad un vergognoso rimpallo di responsabilità fra Regione e Governo; sarebbe stato invece il caso di esercitare fino in fondo l'autonomia regionale, rivedendo il piano di dimensionamento scolastico e favorendo la riapertura delle scuole nei piccoli Comuni, garantendo comunque sicurezza e distanziamento. Da sindaco, vedo molta paura nella mia comunità, soprattutto sui test che non si fanno, sugli insegnanti che mancano anche per gli alunni disabili, e sui trasporti. Vedo anche, ha concluso, che si fa campagna elettorale pure sui bambini e questo è un male per tutti».