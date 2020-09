Red 17:02 Il Cacciatore ad Alghero: modifica a raccolta rifiuti Da lunedì 21 settembre e fino a lunedì 28 settembre, sono in programma le riprese della serie televisiva della Rai. Per questo, nelle vie interessate dall´evento, si modifica il calendario della raccolta dei rifiuti







Lunedì 21, le utenze domestiche e non domestiche di tutto il centro storico dovranno esporre i rifiuti la sera prima della giornata di ritiro prevista dal calendario di raccolta. I rifiuti saranno ritirati dagli operatori addetti alla raccolta entro le 6. Solo i residenti e le attività commerciali di Via Arduino (nel tratto compreso tra Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele), in Piazza Vittorio Emanuele, in Via Principe Umberto (tra via Delitala e Via Roma), Via Don Deroma, Via Roma (tra Via Principe Umberto e Via Doria) dovranno, per quanto possibile, ritirare i mastelli/carrellati esposti entro le 6.30.



Martedì 22, le utenze domestiche del centro storico esporranno regolarmente i propri rifiuti dalle 6 alle 9. Non è prevista alcuna modifica alla raccolta dei rifiuti. Chi abita nelle vie chiuse al traffico, Bastioni Marco Polo (tra la Torre di San Giacomo e il numero civico 39) dovrà, per quanto possibile, ritirare i mastelli esposti sul suolo pubblico entro le 13. Le utenze non domestiche le cui attività ricadono nello stesso tratto, dovranno esporre i rifiuti previsti il martedì (carta, vetro e umido) entro le 9 e entro le 12 saranno ritirati dagli addetti alla raccolta. Successivamente, dovranno ritirare i carrellati dal suolo pubblico. Le utenze non domestiche tra la Torre di Sulis e il Lungomare Dante dovranno esporre i rifiuti previsti entro le 9 e entro le 12 saranno ritirati dagli addetti alla raccolta.



Mercoledì 23, per le utenze domestiche non ci sono variazioni mentre, le utenze non domestiche di Via Garibaldi (nel tratto compreso tra la rotatoria di via Garibaldi/Don Minzoni/Castelsardo/Lido e l’ingresso all’area portuale prospiciente Via Spano - limitatamente alla semicarreggiata lato mare - dovranno esporre la plastica entro le 12 e entro le 16 sarà ritirata dagli addetti alla raccolta. L’esposizione dei rifiuti vetro e umido non subisce variazioni.



Giovedì 24, non ci sono variazioni al calendario di raccolta dei rifiuti. Venerdì 25, le utenze domestiche di Via Lido (tra Via Ales e Piazzetta di Girona) dovranno, per quanto possibile, ritirare i mastelli regolarmente esposti la sera prima entro le 13. Le utenze non domestiche dello stesso tratto, dovranno esporre i rifiuti previsti il venerdì (plastica, vetro e umido) entro le 9 e entro le 12 saranno ritirati dagli addetti alla raccolta.



Sabato 26, le utenze domestiche del Lungomare Valencia (tra Via Perpignan e Via Banyolas) dovranno, per quanto possibile, ritirare i mastelli regolarmente esposti entro le 13. Le utenze non domestiche nello stesso tratto dovranno esporre i rifiuti previsti del sabato (carta, vetro e umido) entro le 9 e entro le 12 saranno ritirati dagli addetti alla raccolta. Le utenze non domestiche sui Bastioni Cristoforo Colombo (tra Via Carlo Alberto e Via Cavour) dovranno esporre i rifiuti previsti entro le 9 e entro le 14 saranno ritirati dagli addetti alla raccolta.



Infine, lunedì 28, le utenze domestiche nel Lungomare Dante (tra Via Gramsci e Via Leopardi) dovranno esporre i rifiuti la sera prima. I rifiuti saranno ritirati dagli operatori addetti alla raccolta entro le 6. Tali utenze dovranno, per quanto possibile, ritirare i mastelli entro le 13. Le utenze non domestiche dello stesso tratto, dovranno esporre i rifiuti la sera prima. I rifiuti saranno ritirati dagli operatori addetti alla raccolta entro le 6. Tali utenze dovranno ritirare i carrellati entro le 6.30.