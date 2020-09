Red 17:11 Covid-19: la Sardegna piange la 141esima vittima In provincia di Sassari, una donna, asintomatica, risultata positiva in seguito al tampone eseguito per l’accesso in ospedale, dove era stata trasportata per altri gravi motivi di salute, è deceduta. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano sessantacinque nuovi casi: cinquantuno rilevati attraverso attività di screening e quindici da sospetto diagnostico



CAGLIARI - Sono 3.108 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano sessantasei nuovi casi: cinquantuno rilevati attraverso attività di screening e quindici da sospetto diagnostico. Sale a 141 il numero delle vittime da marzo: in provincia di Sassari, una donna, asintomatica, risultata positiva in seguito al tampone eseguito per l’accesso in ospedale, dove era stata trasportata per altri gravi motivi di salute, è deceduta.



In totale, sono stati eseguiti 166.723 tamponi, con un incremento di 1.938 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece ottantanove i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+ cinque rispetto al dato di ieri), mentre restano diciassette i pazienti in terapia intensiva.



Le persone in isolamento domiciliare sono 1.461 (+ quarantotto). Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.393 pazienti guariti (+ dodici), più altri sette guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.108 casi positivi complessivamente accertati, 504 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ nove), 308 nel Sud Sardegna (+ dieci), 195 a Oristano (+ otto), 289 a Nuoro (+ otto) e 1.812 a Sassari (+ trentuno).