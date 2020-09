video Antonio Burruni 19:38 Freedom in water: il nuoto internazionale ad Alghero Domani mattina, la spiaggia di Mugoni ospiterà la settima edizione della manifestazione abbinata al Campionato italiano paralimpico in acque libere e organizzata dalla Progetto AlbatroSS, in collaborazione con la Finp Sardegna. Ecco le impressioni del presidente Fin Sardegna Danilo Russu, del ct Nazionale nuoto paralimpico Riccardo Vernale, della campionessa del mondo Finp Carlotta Gilli, della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Vincenzo Boni ai microfoni del Quotidiano di Alghero



