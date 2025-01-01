Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
S.A. 12:27
«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
E´ Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale, a difendere l´operato dell´Amministrazione comunale e a rilanciare le sue azioni verso il futuro
«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»

ALGHERO - «Da giorni si discute su come la città di Alghero possa sfruttare il suo immenso patrimonio senza dover solo utilizzare il centro cittadino. La saturazione delle aree di pregio e l'utilizzo spasmodico del centro cittadino stanno creando disagi per gli abitanti e mettendo a rischio la qualità della vita nella città. L'amministrazione attuale ha gestito in questo primo anno di mandato
una situazione complicata e ha lavorato per far ripartire la macchina organizzatrice. Ha dovuto ristabilire regole, ordine e decoro nella città, garantendo un ambiente più sicuro e piacevole per i cittadini e i visitatori. Ora è il momento di guardare più in là con una visione più complessiva, sfruttando tutte le risorse che questo territorio possiede».

E' Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale, a difendere l'operato dell'Amministrazione comunale e a rilanciare le sue azioni verso il futuro: «Il settore dello sviluppo economico, turismo e cultura sta lavorando da mesi per allargare la visione complessiva della città, puntando alla delocalizzazione delle iniziative culturali e di divertimento. Questo approccio ci permetterà di valorizzare le eccellenze locali, promuovere lo sviluppo economico e culturale di tutta la città e offrire una visione più ampia e inclusiva della nostra città». «La delocalizzazione permetterà di ridurre la congestione e il rumore nelle aree centrali, migliorando la qualità della vita per gli abitanti e valorizzando nuove aree della città. È giunto il momento di pensare alla "Grande Alghero", termine coniato e pensato qualche anno fa e che ora rimane l'unica strada percorribile per Alghero» prosegue Pirisi.

E conclude con un appello all'unità tra gli schieramenti politici per il raggiungimento degli obiettivi: «Lavorando insieme, mettendo da parte posizioni ideologiche e visioni catastrofiche che non raffigurano la nostra città, si potranno ottenere risultati eccellenti. Siamo fiduciosi che, con un approccio unito e costruttivo, possiamo creare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che valorizzi le nostre tradizioni e le nostre eccellenze, e che apra nuove opportunità per le generazioni future».

Nella foto: Mimmo Pirisi
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/8«Stop pignoramenti o manifestazione»
12/8Secal, passaggio di consegne
9/8Pignoramenti, FdI: flop nella comunicazione
7/8«Palazzo bruciato, solo propaganda»
6/8«Sul palazzo bruciato un´evoluzione concreta»
31/7Amministrazione improvvisata e Alghero merita di più
31/7«Situazione grave, subito un riequilibrio»
30/7«L´addio del Segretario sarebbe gravissimo»
30/7Alghero: anche il Segretario vicino all´addio
28/7Maxi-variazione da 7,5 milioni. «Consiglieri passacarte, umiliati»
« indietro archivio amministrazione »
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
25 agosto
«Stop alle sagre a caso, ad Alghero serve una visione»
25 agosto
Alguerunners sul podio dal Mare alla Montagna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)