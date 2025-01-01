Matteo Sanna 15:41 L’incredibile Tullio a Lo Quarter “I Colori della Musica” del batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo dipingono il piazzale de Lo Quarter, nel nuovo appuntamento dell´ottava edizione di JazzAlguer



ALGHERO – Venerdì 23 agosto, alle ore 21:30, al piazzale de Lo Quarter, l’ottava edizione di JazzAlguer, organizzato da Bayou Club Events, ha ospitato il batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo. Un’artista a tutto tondo, che negli anni ha tracciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale, al fianco di artisti del calibro di Franco Battiato, Fabrizio de André, Astor Piazzolla, Quincy Jones, Mina, per poi non dimenticare l’unico e il solo, Pino Daniele. Tullio, con la sua virtuosistica arte batteristica, ha regalato al pubblico algherese i grandi successi della sua carriera, come un lungo viaggio da percorre in compagnia della musica: “ Bella m’briana ”, “ Toledo ”, “ Primavera “, “Andamento Lento“, “Libertango“ e tanti altri. Come ultimo brano di saluto, Tullio ha eseguito “Drum Conversation”, una conversazione strumentale con Pino Daniele: «Abbiamo iniziato questa serata con le prime cinque note di Quando, come ormai da molto tempo, tutti i miei concerti iniziano. Perchè ricordatevi che Pino è qui, sta sempre qui con noi”, o meglio, “ sta sempre cà”».



Nella foto: Tullio De Piscopo con la sua band durante il concerto a Lo Quarter