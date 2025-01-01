Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › L’incredibile Tullio a Lo Quarter
Matteo Sanna 15:41
L’incredibile Tullio a Lo Quarter
“I Colori della Musica” del batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo dipingono il piazzale de Lo Quarter, nel nuovo appuntamento dell´ottava edizione di JazzAlguer
L’incredibile Tullio a Lo Quarter

ALGHERO – Venerdì 23 agosto, alle ore 21:30, al piazzale de Lo Quarter, l’ottava edizione di JazzAlguer, organizzato da Bayou Club Events, ha ospitato il batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo. Un’artista a tutto tondo, che negli anni ha tracciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale, al fianco di artisti del calibro di Franco Battiato, Fabrizio de André, Astor Piazzolla, Quincy Jones, Mina, per poi non dimenticare l’unico e il solo, Pino Daniele. Tullio, con la sua virtuosistica arte batteristica, ha regalato al pubblico algherese i grandi successi della sua carriera, come un lungo viaggio da percorre in compagnia della musica: “ Bella m’briana ”, “ Toledo ”, “ Primavera “, “Andamento Lento“, “Libertango“ e tanti altri. Come ultimo brano di saluto, Tullio ha eseguito “Drum Conversation”, una conversazione strumentale con Pino Daniele: «Abbiamo iniziato questa serata con le prime cinque note di Quando, come ormai da molto tempo, tutti i miei concerti iniziano. Perchè ricordatevi che Pino è qui, sta sempre qui con noi”, o meglio, “ sta sempre cà”».

Nella foto: Tullio De Piscopo con la sua band durante il concerto a Lo Quarter
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:47
I Gen Rosso ad Alghero per cantare la pace
Un appuntamento musicale e spirituale: venerdì 12 settembre alle ore 20:30 in Largo Lo Quarter, il gruppo internazionale Gen Rosso si esibirà in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza
20:28
San Francesco immerso tra la musica e la storia
Questa volta, il Festival Melos, ha accolto le musiche di Erwin Dressel e Astor Piazzolla, per un lungo viaggio storico
18:00
Musica sulle Bocche prosegue ad Alghero
Il Festival jazz diretto da Enzo Favata prosegue oggi a Ploaghe con il sestetto di Nico Gori per proseguire domani 26 a Bulzi, a Tergu il 27, di nuovo a Ploaghe il 28, a Chiaramonti il 29, ad Alghero il 30 e 31 agosto con una coda a Valledoria il 5 settembre
12:00
Obra presenta il concerto di fine Agosto
Il chiostro di San Francesco ad Alghero farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna
8:00A San Francesco in concerto Moretti e Duo Mistral
23/8Ad Alghero l´anteprima de L’arte dei Giganti
21/8Il Trio Larimar a San Francesco
21/8Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani
20/8Al Chiostro di San Francesco sax e pianoforte
20/8Venerdì Tullio De Piscopo a Lo Quarter
21/8I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro
19/8Festival del Mediterraneo: doppio concerto ad Alghero
18/8Unica data in Sardegna per Roberto Vecchioni
20/8Ad Alghero torna la voglia anni 90
« indietro archivio concerti »
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
25 agosto
Moro-5 Stelle-Avs contro le sagre: Spettacolo non degno di Alghero
25 agosto
Di Gangi: «Stop alle sagre a caso»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)