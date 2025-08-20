Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Il Labirinto presenta Patrizia Sardo Marras e Andrej Longo
S.A. 16:39
Il Labirinto presenta Patrizia Sardo Marras e Andrej Longo
Per la rassegna “Libri e autori in città” la libreria ospiterà mercoledì 27 agosto Patrizia Sardo Marras, autrice del libro “La moda non è un mestiere per cuori solitari”. Il successivo appuntamento algherese e ultimo di agosto sarà con lo scrittore ischitiano Andrej Longo
Il Labirinto presenta Patrizia Sardo Marras e Andrej Longo

ALGHERO - Ultimi appuntamenti di agosto "Ai margini della notte" della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Per la rassegna “Libri e autori in città” la libreria ospiterà mercoledì 27 agosto Patrizia Sardo Marras, autrice del libro “La moda non è un mestiere per cuori solitari” edizioni Bompiani. L’autrice dialogherà alle ore 21 con la scrittrice Bianca Pitzorno in una piacevole chiacchierata anche con il pubblico nell’incantevole cornice del giardino di Villa Mosca. Due giovani, tanti sogni e una vita vissuta tra la Sardegna e il continente sostenuta da una grande famiglia capace di alimentare determinazione, creatività, coraggio e anche ironia nei momenti giusti.

Il successivo appuntamento algherese e ultimo di agosto sarà con lo scrittore ischitiano Andrej Longo, autore per Sellerio di diversi titoli e dell’ultimo titolo recentemente pubblicato “Undici. Non dimenticare”. In collaborazione con il Ristorante Movida, l’autore presenterà il suo ultimo lavoro ad Alghero alle ore 19 venerdì 29 agosto nello spazio esterno del Movida Open Air in piazza sant’Erasmo; il giorno prima, giovedì 28 agosto, l’autore sarà a Stintino presso il MUseo della Tonnara. Nel corso delle due serate sono previste letture a cura dell’autore stesso.
Undici sono appunto undici racconti, tutti al femminile , ambientati a Napoli e nella sua sterminata periferia. Undici donne che con ostinata tenacia provano a infrangere le regole di un destino già scritto e che pare scolpito nella pietra del tempo. Le storie di Undici. Non dimenticare, pur nella loro completa autonomia, possono essere lette come il seguito del precedente e felicissimo Dieci, con un’ambientazione simile, ma che nella tragedia lascia intravedere, seppur a fatica, un riverbero di speranza.

Nella foto: Patrizia Sardo Marras
20/8/2025
