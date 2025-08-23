Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteAnimali › Sos Dermatite: vaccinati 52% bovini nel nord ovest Sardegna
S.A. 14:20
Sos Dermatite: vaccinati 52% bovini nel nord ovest Sardegna
Nel Nord ovest Sardegna, dove sono stati registrati 5 focolai, sono oltre 1.000 le aziende (su un totale di 1.923), con circa 30.000 capi (su circa 52.000 bovini censiti nel territorio) che sono già state interessate dalla profilassi vaccinale, con una percentuale vaccinale che supera il 52%
Sos Dermatite: vaccinati 52% bovini nel nord ovest Sardegna

SASSARI - La Asl di Sassari in campo contro la Dermatite Nodulare bovina: già vaccinato il 50% del comparto. Nel Nord ovest Sardegna, dove sono stati registrati 5 focolai, sono oltre 1.000 le aziende (su un totale di 1.923), con circa 30.000 capi (su circa 52.000 bovini censiti nel territorio) che sono già state interessate dalla profilassi vaccinale, con una percentuale vaccinale che supera il 52%.«Numeri importanti ottenuti grazie alla stretta collaborazione con gli allevatori, le Associazioni di categoria e gli Amministratori locali», spiega Francesco Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione veterinaria del Nord Sardegna. «Dobbiamo sottolineare la massiccia adesione degli operatori zootecnici che, dopo una iniziale diffidenza, stanno dando un forte segnale di senso di
responsabilità e fiducia nelle istituzioni e, in particolare, nei Servizi Veterinari. La Asl di sassari e’ in campo con un’azione straordinaria per aiutare gli allevatori che vivono di questo lavoro ad uscire da questa emergenza»”
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/8/2025
Canile in stand by: si valuta acquisto e spesa
Gli uffici comunali stanno verificando la fattibilità economica dell’intervento con il supporto di una appropriata valutazione tecnica dell’operazione. Il comunicato del Comune segue l´appello e la raccolta firme promossa dai volontari della Struttura di Pala Pilastru per salvare il centro e gli animali custoditi
21/8450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera
7/8Dermatite bovina, Cia Sardegna contro stallo politico
16/7Dermatite dei bovini: primi vaccini al via
11/7Dermatite nodulare: Coldiretti fa pressing su Regione
9/7Il Canile comunale è un’opportunità da non perdere
9/7Sterilizzazioni: bando contributi ad Alghero
9/7«Canile, salvaguardare il servizio prioritario»
7/7Api solitarie, nasce ad Alghero primo percorso
3/7Dermatite dei bovini: vaccini in arrivo
30/6In volo sette esemplari di Aquila di Bonelli
« indietro archivio animali »
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
25 agosto
«Stop alle sagre a caso, ad Alghero serve una visione»
25 agosto
Alguerunners sul podio dal Mare alla Montagna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)