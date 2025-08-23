S.A. 14:20 Sos Dermatite: vaccinati 52% bovini nel nord ovest Sardegna Nel Nord ovest Sardegna, dove sono stati registrati 5 focolai, sono oltre 1.000 le aziende (su un totale di 1.923), con circa 30.000 capi (su circa 52.000 bovini censiti nel territorio) che sono già state interessate dalla profilassi vaccinale, con una percentuale vaccinale che supera il 52%



SASSARI - La Asl di Sassari in campo contro la Dermatite Nodulare bovina: già vaccinato il 50% del comparto. Nel Nord ovest Sardegna, dove sono stati registrati 5 focolai, sono oltre 1.000 le aziende (su un totale di 1.923), con circa 30.000 capi (su circa 52.000 bovini censiti nel territorio) che sono già state interessate dalla profilassi vaccinale, con una percentuale vaccinale che supera il 52%.«Numeri importanti ottenuti grazie alla stretta collaborazione con gli allevatori, le Associazioni di categoria e gli Amministratori locali», spiega Francesco Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione veterinaria del Nord Sardegna. «Dobbiamo sottolineare la massiccia adesione degli operatori zootecnici che, dopo una iniziale diffidenza, stanno dando un forte segnale di senso di

responsabilità e fiducia nelle istituzioni e, in particolare, nei Servizi Veterinari. La Asl di sassari e’ in campo con un’azione straordinaria per aiutare gli allevatori che vivono di questo lavoro ad uscire da questa emergenza»”