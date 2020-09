Red 14:46 Marchi contraffatti: negoziante denunciato I militari della Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno effettuato un controllo nei confronti di un esercizio commerciale del centro storico. Nel negozio di abbigliamento erano in vendita trentasei capi di abbigliamento contraffatti. Trovate 467 etichette recanti uno specifico marchio, che venivano apposte su diversi capi di abbigliamento nonostante gli stessi fossero prodotti da altri brand, inducendo così in errore il consumatore



CAGLIARI - I militari della Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno effettuato un controllo nei confronti di un esercizio commerciale del centro storico. Il negozio è stato individuato dopo lo sviluppo di elementi informativi acquisiti nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondito con l'attività di riscontro sul posto.



I finanzieri hanno controllato il negozio di abbigliamento, al cui interno sono risultati essere posti in vendita trentasei capi di abbigliamento contraffatti. Inoltre, sono state rinvenute 467 etichette recanti uno specifico marchio, che venivano apposte su diversi capi di abbigliamento nonostante gli stessi fossero prodotti da altri brand, inducendo così in errore il consumatore.



Gli articoli contraffatti e le etichette sono stati sottoposti a sequestro e il titolare dell’esercizio commerciale denunciato a piede libero per il reato di vendita di capi d’abbigliamento recanti marchi contraffatti e frode in commercio. Dall’inizio dell’anno, i finanzieri hanno effettuato numerose attività che hanno consentito di sottrarre dal mercato 993.414 prodotti non sicuri, 9.298 articoli contraffatti, sanzionare dieci persone e denunciarne undici, di cui tre tratte in arresto.