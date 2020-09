Red 16:08 Terapia Intensiva ad Alghero: nuovo passo verso l’accreditamento Si è svolto in settimana l´audit del gruppo regionale di verifica finalizzato all´apertura del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Alghero. Mercoledì 30 settembre, il Reparto sarà strutturalmente pronto per l´esercizio e completo di tutti gli arredi, con altri quattro letti tecnici nuovi e specifici per l´altissima intensità terapica







Oltre al buon esito dell’incontro regionale, la Direzione dell'Assl Sassari ha reso noto che giovedì sono arrivati nel Reparto algherese quattro nuovi ventilatori, in sostituzione di quelli vecchi, e che mercoledì 30 settembre la Terapia Intensiva sarà strutturalmente pronta per l'esercizio e completa di tutti gli arredi e con altri quattro letti tecnici nuovi e specifici per l'altissima intensità terapica, oltre che di piccoli lavori di adeguamento murario per la separazione fisica in sicurezza da servizi sanitari attigui, che precedentemente erano stati inseriti nella stessa area. Commenti ALGHERO - Si è svolto in settimana l'audit del gruppo regionale di verifica finalizzato all'apertura del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Alghero. Sempre in settimana, è stato certificato e rilasciato all'Assl di Sassari il parere favorevole di compatibilità e funzionalità per il Reparto.Oltre al buon esito dell’incontro regionale, la Direzione dell'Assl Sassari ha reso noto che giovedì sono arrivati nel Reparto algherese quattro nuovi ventilatori, in sostituzione di quelli vecchi, e che mercoledì 30 settembre la Terapia Intensiva sarà strutturalmente pronta per l'esercizio e completa di tutti gli arredi e con altri quattro letti tecnici nuovi e specifici per l'altissima intensità terapica, oltre che di piccoli lavori di adeguamento murario per la separazione fisica in sicurezza da servizi sanitari attigui, che precedentemente erano stati inseriti nella stessa area.