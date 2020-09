Red 22:26 Mancata precedenza; incidente ad Alghero Attorno alle 16.30 di oggi, un Fiat Doblò e una Fiat Cinquecento sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Vittorio Emanuele e Via Marconi. Alla base dell´incidente, come spesso accade in quella zona, ci sarebbe una mancata precedenza



ALGHERO – Attorno alle 16.30 di oggi (lunedì), un Fiat Doblò e una Fiat Cinquecento sono entrate in collisione all'incrocio tra Via Vittorio Emanuele e Via Marconi, ad Alghero. Alla base dell'incidente, come spesso accade in quella zona, ci sarebbe una mancata precedenza.



La conducente dell'utilitaria, soccorsa sul posto dal personale medico del 118, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile per i controlli del caso. Sul posto, anche i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.