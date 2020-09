Red 23:28 Fiamme a Ittiri Oggi, cinque incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne in località Mesu ´e monte



ITTIRI - Oggi (lunedì), cinque incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Ittiri.



Il rogo è divampato in località Mesu 'e monte, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ittiri, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra locale di Forestas e due di volontari delle associazioni di Usini e di Ittiri.



L’incendio, mosso da un vento di libeccio, ha percorso circa 2ettari di pascoli nudi e arborati. Le operazioni di spegnimento, rese difficili a causa della scarsa viabilità, sono state particolarmente difficili per il personale a terra. Il mezzo aereo ha lasciato il luogo dell'incendio alle 15.50.