A.B. 9:16 Atletica: Giovanna Panai campionessa regionale Tesserata da inizio 2020 con l’Alghero Marathon, si è laureata campionessa regionale individuale master (F50) sulla distanza dei 5000metri. Domenica mattina, allo stadio dell’atletica leggera di Cagliari, ha vinto con un margine di 36” su Graziella Campus e Cristina Sonedda







Per la portacolori algherese è stato il debutto assoluto su pista e, nello specifico, sulla distanza dei dodici giri e mezzo: «Gara molto dura e differenza notevole di corsa rispetto alla strada. Un mese fa allo stadio dei Pini-Tonino Siddi di Sassari avevo assaggiato cosa significa correre sulla pista disputando una gara master sui 3mila metri chiusa al secondo posto in 12' netti. E’ stato molto emozionante salire sul podio in entrambe le occasioni».



L’attività su strada dell’Alghero Marathon prosegue con le uscite in gruppo del sabato e domenica mattina aperte a chiunque volesse avvicinarsi al mondo del running. L’edizione 2020 dell’Alghero Half Marathon e dei Diecimila è stata annullata causa Covid-19. Si guarda già al futuro con la quarta edizione, messa in agenda per domenica 3 ottobre 2021.



Nella foto: Giovanna Panai Commenti ALGHERO - Giovanna Panai, tesserata da inizio 2020 con l’Alghero Marathon, si è laureata campionessa regionale individuale master (F50) sulla distanza dei 5000metri. Domenica mattina, allo stadio dell’atletica leggera di Cagliari, Panai ha vinto in 20’51”18, con un margine di 36” su Graziella Campus e Cristina Sonedda.Per la portacolori algherese è stato il debutto assoluto su pista e, nello specifico, sulla distanza dei dodici giri e mezzo: «Gara molto dura e differenza notevole di corsa rispetto alla strada. Un mese fa allo stadio dei Pini-Tonino Siddi di Sassari avevo assaggiato cosa significa correre sulla pista disputando una gara master sui 3mila metri chiusa al secondo posto in 12' netti. E’ stato molto emozionante salire sul podio in entrambe le occasioni».L’attività su strada dell’Alghero Marathon prosegue con le uscite in gruppo del sabato e domenica mattina aperte a chiunque volesse avvicinarsi al mondo del running. L’edizione 2020 dell’Alghero Half Marathon e dei Diecimila è stata annullata causa Covid-19. Si guarda già al futuro con la quarta edizione, messa in agenda per domenica 3 ottobre 2021.Nella foto: Giovanna Panai