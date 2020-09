Red 20:13 Fiamme a Santa Giusta Oggi, nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località Cantoniera Sant´Anna



SANTA GIUSTA – Oggi (martedì), nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Santa Giusta.



Il rogo è divampato in località Cantoniera Sant'Anna, dove sta operando un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Marrubiu, coadiuvata dal personale eliportato. L’incendio, tutt'ora in corso, sta interessando un cannetto in prossimità della Strada statale 131.