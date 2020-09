Cor 20:30 Maria Pia, ancora fuoco in pineta E´ successo sabato pomeriggio, ed è ormai l´ennesima volta che in questa estate balordi appiccano fuoco all´interno della pineta di Alghero. Anche in questo caso è risultato provvidenziale l´intervento tempestivo dei soccorsi







Nella foto: l'intervento in pineta ad Alghero Commenti ALGHERO - Ancora fiamme ed ancora all'interno della pineta di Maria Pia ad Alghero. Sabato scorso l'ultimo episodio di una lunga serie. Soltanto il tempestivo intervento di alcuni operai ha evitato il peggio. Il fuoco infatti già divorava la vegetazione più bassa. E' ormai l'ennesima volta che in questa estate balordi appiccano fuoco all'interno della pineta, col serio rischio di procurare gravi danni. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento algherese.Nella foto: l'intervento in pineta ad Alghero