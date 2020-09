A.B. 22:08 International Krav Maga riapre i battenti L’istruttore algherese Tiziano Francesconi riprende a ottobre la sua mission di diffondere le sue conoscenze di difesa e crescita personale. In un anno ballerino come il 2020







Francesconi inaugura così “Ikm Dynamica”, con denominazione “Team X”, avvalendosi anche della collaborazione con Stefania China, istruttrice di difesa personale marchiata “Ikm”, specializzata in difesa personale per civili e per bambini. Da sempre, China si è distinta nel contesto europeo per la sua determinazione e meticolosità dei dettagli. «Ikm Dynamica“è la carta vincente per fare bene, siamo tre giovani volenterosi affermati in ambito sportivo, lavoriamo in un club illustre e di lunga data e siamo supportati direttamente da una federazione colossale che è l’unica operante ad Alghero ad essere riconosciuta da Israele, patria del Krav Maga», conclude Tiziano Francesconi. Commenti ALGHERO - L’istruttore algherese Tiziano Francesconi nominato direttore nazionale da una delle più importanti federazioni di Krav Maga al mondo, l'International Krav Maga, riprende a ottobre la sua mission di diffondere le sue conoscenze di difesa e crescita personale. In un anno ballerino come il 2020, Francesconi potrà avvalersi di una forte collaborazione per portare avanti gli obiettivi prestabiliti per i corsi ad Alghero: infatti, nasce una'energica cooperazione con Giovanni Sanna, maestro di arti marziali e dirigente della Dynamica sporting club. Un ricongiungersi, dato il vecchio rapporto allievo-maestro tra Tiziano e Giovanni.«Ho sempre avuto grande rispetto per Giovanni - dichiara il direttore nazionale - E' un maestro veterano e purtroppo si vedono sempre meno insegnanti di etica come la sua, una tipologia di insegnanti che dedicano tempo della loro vita non solo a insegnare una disciplina, ma anche a educare. A riguardo, siamo unica forza. In comune abbiamo anche una grande voglia di fare, di rinnovarci e di offrire il meglio sul mercato».Francesconi inaugura così “Ikm Dynamica”, con denominazione “Team X”, avvalendosi anche della collaborazione con Stefania China, istruttrice di difesa personale marchiata “Ikm”, specializzata in difesa personale per civili e per bambini. Da sempre, China si è distinta nel contesto europeo per la sua determinazione e meticolosità dei dettagli. «Ikm Dynamica“è la carta vincente per fare bene, siamo tre giovani volenterosi affermati in ambito sportivo, lavoriamo in un club illustre e di lunga data e siamo supportati direttamente da una federazione colossale che è l’unica operante ad Alghero ad essere riconosciuta da Israele, patria del Krav Maga», conclude Tiziano Francesconi.