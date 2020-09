Schianto a Ilbono, muore turista

video 21/9/2020 Mancata precedenza, incidente ad Alghero Attorno alle 16.30 di oggi, un Fiat Doblò e una Fiat Cinquecento sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Vittorio Veneto e Via Marconi. Alla base dell´incidente, come spesso accade in quella zona, ci sarebbe una mancata precedenza