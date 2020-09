Red 14:17 Incendio nella notte a la Rucchetta Ieri sera, poco oltre le 20, un incendio è divampato in un magazzino adiacente a un´abitazione in zona la Rucchetta, sulla variante del Calik. Non si esclude che la causa del rogo sia da ricondurre a un fulmine durante il temporale



ALGHERO – Ieri sera (mercoledì), poco oltre le 20, un incendio è divampato in un magazzino adiacente a un'abitazione in zona la Rucchetta, sulla variante del Calik. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno domato le fiamme.



Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Alghero, che hanno effettuato i rilievi del caso. Non si esclude che la causa del rogo sia da ricondurre a un fulmine durante il temporale.